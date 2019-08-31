ثقافة الأقصر تحتفل بذكرى وفاة الأديب نجيب محفوظ

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، وبمناسبة ذكرى وفاة الأديب العالمي أديب نوبل الأديب نجيب محفوظ أقام قصر ثقافة الأقصر ندوة تثقيفية بجمعية أحباب الحبيب الخيرية بنجع الخطبة بعنوان "محلية القصة إلى عالمية الرواية" حاضر فيها كل من علي حسان، شايب تكلا عبد النور، استعرض خلال الندوة ميلاده ونشأته ودراسته وبداياته في الكتابه، ومن أقواله إنه سيغير تاريخ الأدب العربي، وسيجعل من القصة والرواية ديوان العرب الأول، وتخصصت قصصه عن الحارة المصرية والقهاوي، ومن الدروس المستفادة من حياة نجيب محفوظ الدقة والنظام في إدارة الوقت والتواضع والتخصص والإخلاص في الأداء للعمل، وولد الأديب نجيب محفوظ في عام 1911 م وحصل على نوبل في الآداب في عام 1988 م.



عقد قصر ثقافة الطارف ندوة بعنوان "أهمية الوعي بالتاريخ القومي" حاضرها العادلي حسان محمد الوكيل، وتحدث عن بناء الشخصية الوطنية للمواطن، واهتمام الشباب بالدين وحب الوطن، وتعريف الشباب بأهمية الوعي بالتاريخ القومي، كما أقامت مكتبة الدير الثقافية محاضرة عن "اليوم العالمى للشباب" وتحدث محيي الدين محمد عن اليوم العالمى لشباب من كل عام تقف لتتزكر ما تحقق وما يتحقق فى مسيره الشباب للحصول على حقوقهم فى التعليم والصحة والاقتصاد فى السياسة واتخاذ القرار والحياة العامة وقال أيضا يوجد حاليا ١.٨ مليار شاب تتراوح أعمارهم بين ١٠ و٢٤ سنة فى العالم.



أعد قصر ثقافة حوض الرمال بجمعية الطاهره لتنمية المجتمع بالمدامود ندوة بعنوان "الثقافة في مواجهة التطرف" أدار الندوة حسين سيد احمد واحمد على، وتحدثا عن الدور الاجتماعي للثقافة في المشاركة الاجتماعية مع المجتمع والهدف الفعال من المحاضرات والندوات وتوجيه الشباب والأطفال التوجيه الفكري السليم الخالي من التطرف العصبية والتشدد، وأن الإسلام دين وسطية، كما أوضحوا أن الوحدة الوطنية والجميع أبناء وطن واحد وأن التطرف آفة سيئة ليس من أخلاقنا التي تبث على المحبة والتسامح.



عقدت محاضرة عن "كيفية التكافل في المجتمع" ضمن النشاط الصيفى بقصر ثقافة الاقصر، حيث تناولت منال مبارك كيفية المشاركة المناسبة للاطفال داخل المجتمع، وكيفية التعامل مع الآخرين الحفاظ على الثقافة، وحث الأطفال على القراءة في مجالات مختلفة، كما أقام القصر دورى ثقافى وتم توزيع هدايا، تحت إشراف أميرة عبد الفتاح، إلى جانب تنفيذ ورشة حكى مع شيرين شعبان وقصة "الطيور"، بينما نظم ورشة اكسسوار وعرض المشغولات تدريب شيماء مرجان، بالإضافة إلى ذلك قام القصر باكتشاف مواهب لرواد القصر تدريب منى بكرى.