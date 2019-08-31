توفيق عكاشة: جمهوري هم السيدات والرجال فوق 55 سنة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن أخطر خطاب إعلامي هو الخطاب الإعلامي لجماعة الإخوان، وعموده الفقري قائم على نظرية العدو، مشيرا إلى أنه يستغل اللعب على العواطف والمشاعر، والثقافة الدينية.



وأضاف توفيق عكاشة، في برنامجه «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أنه يعرف جمهوره ومتابعيه جيدا، مشيرا إلى أن جمهوره يتمثل في السيدات والرجال فوق سن 55 سنة، وأهله في الريف.



وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة، أن هناك عدو خفي وعدو ظاهر، مشيرا إلى أن العدو الخفي يمتلك العلم والمال والذكاء، بينما العدو الظاهر هو مجرد أداة للعدو الخفي، ولا يمكن له ذكر أسماء هؤلاء الأعداء.