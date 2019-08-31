نشرة البرلمان: 3 حالات للحصول على إجازة بدون أجر فى المصالح الحكومية.. وتحذيرات برلمانية لـ الإعلاميين في حالة عدم توفيق الأوضاع

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 31 أغسطس:
كارت أحمر للمخالفين.. تحذير لـ الإعلاميين من عدم توفيق الأوضاع
الإيجار القديم وجمال عبد الناصر.. كيف بدأت قصة القانون الذي ذبح الملاك
جاء بعد رئيس الـ 8 أيام.. حكاية كامل ليلة رئيس مجلس الشعب الأسبق في ذكرى وفاته
ملوك الكيف فى قبضة الحكومة.. تعرف على العقوبات
تصل للفصل والحرمان من المعاش.. محظورات على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى القانون الجديد
3 حالات للحصول على إجازة بدون أجر فى المصالح الحكومية..تعرف عليها
برلماني عن حظر تداول البريجبالين: قرار يحافظ على الصحة العامة
برلماني: مصر مستعدة لأي تعاون دولي في جميع المجالات الاقتصادية
البرلمان الأفريقي: مشاركة السيسي بقمة التيكاد باليابان ناجحة وحققت أهدافها لصالح أفريقيا
نائبة: نظام انتظار سيارات الإسعاف عبء مادي كبير على المريض
كارت أحمر للمخالفين.. تحذير لـ الإعلاميين من عدم توفيق الأوضاع
الإيجار القديم وجمال عبد الناصر.. كيف بدأت قصة القانون الذي ذبح الملاك
جاء بعد رئيس الـ 8 أيام.. حكاية كامل ليلة رئيس مجلس الشعب الأسبق في ذكرى وفاته
ملوك الكيف فى قبضة الحكومة.. تعرف على العقوبات
تصل للفصل والحرمان من المعاش.. محظورات على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى القانون الجديد
3 حالات للحصول على إجازة بدون أجر فى المصالح الحكومية..تعرف عليها
برلماني عن حظر تداول البريجبالين: قرار يحافظ على الصحة العامة
برلماني: مصر مستعدة لأي تعاون دولي في جميع المجالات الاقتصادية
البرلمان الأفريقي: مشاركة السيسي بقمة التيكاد باليابان ناجحة وحققت أهدافها لصالح أفريقيا
نائبة: نظام انتظار سيارات الإسعاف عبء مادي كبير على المريض