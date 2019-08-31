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حوادث

سقوط 3 تجار مخدرات بالبحيرة وضبط 10 الاف قرص مخدر و20 طربة حشيش

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:04 ص
حشيش - أرشيفية
حشيش - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمكتب البحيرة فى إسقاط 3 تجار مخدرات واحباط ترويج 10 آلاف قرص مخدر و20 طربة حشيش قبل ترويجها حيث تم ضبطهم بحوزة عاطلين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير والدلنجات.

وتلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطاران من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمكتب البحيرة الاول يفيد بورود معلومات مفادها قيام،" سعد ر ع " 33 سنة وشقيقه "عماد ر ع " 34 سنة ومقيمان بعزبة الجالى القبلية دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز أبوالمطامير والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات، وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين بدائرة المركز وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر ومبلغ مالي 700 جنيه وهاتفي محمول.

وكان الإخطار الثانى يفيد بورود معلومات ،مفادها قيام "مصطفى ب ا"، عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذ من دائرة مركز الدلنجات والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.. وبتقنين الإجراءات، وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم بدائرة المركز وبحوزتهم 20 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وهواتف المحمول للاتصال بعملاهم.. وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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