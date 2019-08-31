لجنة لتنمية الموادر بجمعية قدامى الرياضيين بالفيوم

عقد مجلس ادارة جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم اجتماعا مساء اليوم برئاسة الكابتن احمد جمعه رئيس مجلس الادارة .



تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة لتنمية الموارد بالجمعية برئاسة المستشار محمود مهدلى وعضوية اللواء وحيد الزمان والكابتن صبرى برديسى والصحفى ايمن مصطفى .



كما تقرر تأجيل فترتين فى حمام السباحة فى الاستاد الرياضى ونادى قارون خلال فصل الشتاء على ان يخصص العائد لصالح الجمعية



واحتفل اعضاء مجلس الادارة بعودة الكابتن محمد رمضان امين عام الجمعية من اداء فريضة الحج وقام المستشار محمود مهدلى بتقديم هدية له كما قدم "رمضان" هدايا تذكارية لاعضاء مجلس الادارة .



حضر الاجتماع كل من اللواء وحيد الزمان نائب رئيس مجلس الادارة والكابتن محمد رمضان امين عام الجمعية والكابتن صبرى برديسى امين الصندوق والاعضاء اجلال زيدان وخالد صلاح وعادل سالم وايمن مصطفى وسيد الشورة