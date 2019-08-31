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ثقافة

القس بولا فؤاد رياض: القوى الناعمة لا تعني الضعف

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:01 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
وجه القس "بولا فؤاد رياض" كاهن كنيسة مارجرجس بالمطرية، التهنئة لكل الشعب المصرى، بمناسبة العام الهجري الجديد، وقال نحن لن نفقد الأمل فنحن بحاجة للبناء، فعلينا السعي والفلاح ورب السماء يمنحنا النجاح، والقوة الناعمة يمكن استخدامها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف القس "بولا فؤاد رياض" أن الحوار هو الحل، فالحوار يؤدي إلى الإقناع وبدوره يسلك الإنسان السلوك السوي، فالخطأ بنا نحن وليس الدين، فالدين من الله وتجار الدين ليس لهم مكان بيننا، كل عضو في الجسد له دور، ومن ليس له دور نطلق عليه شئ زائد يجب استئصاله، القوى الناعمة لا تعني الضعف فهي قمة ومصدر القوة، استخدام القوة الناعمة لا يعني إلغاء استخدام القوة الخشنة، فلا تكن لينا فتعصر ولا خشنا فتكسر.

جاء ذلك خلال مداخلته فى اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، الذى انتهى منذ قليل، وأقيم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، بعنوان "القوى الناعمة ودورها فى مواجهة التطرف والإرهاب" بمركز الهناجر للفنون، وبإشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.

ضيوف الملتقى الدكتور طايع عبد اللطيف، رئيس معهد إعداد القادة بحلوان ومستشار وزير التعليم العالى، الدكتورة رشا على الدين وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغانى المتنوعة من مطرب الأوبرا الفنان "سعيد عثمان" بمصاحبة فرقة شموع الموسيقية.

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