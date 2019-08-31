اليوم.. وهب الله يطلق مبادرتي لشباب عمال مصر من بورسعيد

يطلق اليوم السبت النائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان من محافظة بورسعيد مبادرتين لشباب العمال.



وأكد عبد العزيز سمير نائب رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر ان الاتحاد سيدشن مبادرتين من أرض المدينة الباسلة باعتبار فرع بورسعيد اول فروع الاتحاد المعتمدة عقب إعادة اشهاره بالقرار الوزارى 27 لسنة 2019.



وأوضح سمير فى تصريحات خاصة أن المبادرتين تأتيان فى اطار توجيهات القيادة السياسية التى اعلنت بورسعيد قاطرة للتنمية بما يشيد على ارضها من مشروعات قومية عملاقة تستلزم ان يضطلع عليها كل شباب مصر ليعرفوا حجم الانجاز فكانت المبادرة الاولى لمهرجان السياحة والتسوق لبورسعيد.



وأضاف عبد العزيز سمير أن ما يحقق من انجازات على ارض الباسلة متمثل فى البنية التحتية ومشروعات حقل ظهر ومشروعات شرق بورسعيد بالهيئة الاقتصادية وانفاق بورسعيد ومشروع التامين الصحى الشامل ومشروع التحول الرقمى والنهضة السياحية الكبرى التى تشهدها المحافظة كلها مقومات تستلزم وضع بورسعيد نموذج مشرف لربوع مصر وهو ما ترتب عليه اطلاق المبادرة ليزور شباب عمال مصر الباسلة ارض الابطال ويشاهدوا حجم الانجاز.



وفى ذات السياق أكد اسامة على عضو مجلس ادارة الاتحاد العام والمشرف على قطاع القناة وسيناء اطلاق مبادرة الامل والعمل لتشغيل متحدى الإعاقة.



واوضح على ان المبادرة تعتمد على ايجاد فرص عمل للشباب متحدى الاعاقة داخل الشركات والمصانع بتنسيق كامل بين مديرية القوى العاملة و جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية الكبرى.



وشدد أسامة على أن فرع بورسعيد نموذج يجب على جميع الفروع أن تحتذى حذوه كونهم واجهة مشرفة لشباب عمال مصر وشعلة عمل وهو ليس بالجديد على اهالى المدينة الباسلة الذين توارثوا جينات الوطنية من الاباء و الاجداد وسطروا ملاحم النضال والوطنية.