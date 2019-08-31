حظك اليوم السبت 31/8/2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحية

قد يهتم الكثيرين لمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم اليوم حظك اليوم السبت 31/8/2019 توقعات الابراج، وذلك حتى تستطيع الإطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث انه يمكن ان يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي سنقدم لكم حظك اليوم السبت 31/8/2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 29 أغسطس 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي والاجتماعي

المشتري في منزل الحظ وقد يجعلك ذلك أكثر استعدادا للتعامل مع من تحبهم بلطف وتقف بجانبهم.



حظك اليوم على الصعيد الصحي

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تتجنب العصبية.





حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي:

القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد الاجتماعي

تستمتع بوقتك وتبدو مستعد للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة.





حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهني والاجتماعي

قد تميل اليوم للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.



حظك اليوم الجوزاء على الصعيد العاطفي والعائلي

القمر في مربع برجك يجعلك اليوم تميل للعيش في الذكريات والحنين للماضي.





حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والاجتماعي

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي والعائلي

قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية في نطاق العائلة.





حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المالي

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال.. تحر الدقة في حساباتك كي تتفادى المشاكل وعليك أن تتصرف بهدوء إذا واجهتك عقبة مالية.



حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

عليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك ووقتك وعليك أيضا ألا تتسرع.





حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

الوضع الفلكي يساعدك على التعبير عن رغباتك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من حكمة.



حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الاجتماعي

القمر في برجك يجعلك تنجح اليوم في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك.





حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الأجتماعي

تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أفكارك وتجنب الفخر والزهو بنفسك.



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي:

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تُراجع الماضي والوضع الفلكي يتطلب منك أن تتأمل في صمت.





حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم يساعدك القمر على التواصل جيدا مع من حولك ويعدك بلقاءات ناجحة.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الإجتماعي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بفترة رائعة تجمعك بالأصحاب فاستمتع بها.





حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والاجتماعي

القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد العائلي

الوضع الفلكي دقيق فلا تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكم في انفعالاتك.





حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والاجتماعي

القمر في منزل الحظ وقد يضع أمامك اليوم فرصة وعليك أن تغتنمها.



حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتوق روحك للسفر أو للمغامرة وتميل للتخطيط أو للقيام برحلة مع الأحباب.





حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والاجتماعي

لا تتردد في طلب مشورة الخبراء، من المهم أن تستفيد من خبرات الآخرين.



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المالي

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال و تنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم نفقاتك وانتبه اليوم من الخوض في مغامرات مالية متسرعة.



حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والمالي

تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة.



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. احترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.