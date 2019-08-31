بتكلفة تصل إلى مليون جنيه.. افتتاح ميدان بيج بن بحلوان

افتتح مساء اليوم الجمعة، اللواء احمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمحاسب نصر هاشم الامين المساعد للشئون المالية والادارية لحزب مستقبل وطن، وبحضور عدد من اعضاء محلس النواب وقيادات المحافظة، ميدان "بيج بن" بمنطقة التبين بحلوان.



وقال المحاسب نصر هاشم الامين المساعد للشئون المالية والادارية، أن الميدان فى السابق كان عبارة عن مقلب للقمامة ومأوى للكلاب الضالة، فقمنا بالتعاون مع المحافظة بإعادة تطويره وبناءه.



وأشار إلى إقامة الميدان على شكل ساعة "بيج بن " لاظهار منظر جمالى عالمى للمنطقة، موضحا ان تكلفة تطوير الميدان بلغت مليون جنيها.



ومن جانبه قال اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، انه سعيد برؤية مثل هذا التطوير الذى اعطى مظهر جمالى للمنطقة، مشيرا الى الحكومة تقوم بمساندة كافة القطاعات التى تقوم على البناء والتطوير للبلد.



واوضح انه لشرف لى ان اشارك اهالى التبين فرحة افتتاح تطوير ميدان "بيج بن" الذى كان عبارة مقلب قمامة، مشيرا الى ان تطوير الميدان لافته جيدة ليظل الوردة لتتوسط المنطقة.