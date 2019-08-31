مبارك يشهد البروفة النهائية لحفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة البروفة النهائية لحفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة والذى تنطلق فعالياته الأحد القادم وينطلق حفل الافتتاح بالصالة المغطاه باستاد الجامعة بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمحافظ ورؤساء الجامعات المشاركة ولفيف كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والطلاب وأصحاب الهمم من ذوى القدرات الخاصة من مختلف القطاعات.



تابع رئيس الجامعة فقرات الحفل المتنوعة والتى يشارك بها أصحاب الهمم فى ملحمة متناغمة يخرجها عمرو قابيل ويشارك فى إعدادها فريق عمل الجامعة الدكتور إبراهيم غريب عميد التربية الرياضية السابق ورئيس اللجنة الفنية للعروض الرياضية والدكتور محمد نصار مدرب الطالبات والدكتورة عطيات محمد، وتنظيم القاعة اشراف الدكتور عبد الرحمن الباجورى عميد الطب البيطرى.



كما تفقد مبارك عرض نهائى لتصميم عربات الكرنفال إشراف وتصميم الدكتور مصطفى عبد الخالق أستاذ التصميم بالتربية النوعية ورئيس لجنة الكرنفال.



وتابع العمل بمكتب رعاية الشباب وكتيبة العمل التى تحمل العبء الأكبر من المهام تحت قيادة محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ومعه جميع العاملين برعاية الشباب.



كما توجه رئيس الجامعة لمتابعة العمل بفندق الجامعة والمطعم المركزى يرافقه الدكتور محمد زيدان وكيل التربية النوعية للتعليم والطلاب ورئيس لجنة المراسم والاستقبال والدكتور سعيد مناع رئيس قسم الاقتصاد المنزلى بالتربية النوعية والمشرف العام على التغذية، ونبيله عبدالله مدير عام المدن الجامعية.



كما رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة والدكتور نعيم فوزى عميد التربية الرياضية والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.