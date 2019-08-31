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رياضة

فى أجواء عائلية.. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:51 ص
جانب من خطوبة أحمد
جانب من خطوبة أحمد الشيخ
حسن العمدة
احتفل أحمد الشيخ جناح النادي الاهلي صاحب الـ26 عاما بخطوبته فى أجواء عائلية مساء اليوم .

يذكر أن احمد الشيخ تعرض لإصابة في مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأعلن احمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "الاهلي على وشك الإعلان عن مدربه الجديد والمدرب ليس غريبا على اللاعبين المصريين".

ومن المقرر أن يعود الوفد الأهلاوي المتواجد في أوروبا، لعرض كافة الجلسات التي عقدها مع المدربين المرشحة ووكلاء أعمالهم، على لجنة التخطيط ومجلس الإدارة قبل الإعلان الرسمي.

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