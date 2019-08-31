مفاجأة..طارق الطاهر:هذه وظيفة نجيب محفوظ الأولى..فيديو

قال طارق الطاهر، رئيس تحرير أخبار الأدب، إن الأديب الراحل نجيب محفوظ كان يمتاز بثقة كبيرة فى النفس، لافتا إلى أنه كان يترجم الكتب الأجنبية فى بداية حياته وبالتحديد أثناء دراسته الثانوية العامة.



وتابع الطاهر خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"نجيب محفوظ كان موظفا جادا وصارما رغم طيبته المعروفة للجميع، مضيفا:"تميز التاريخ المصرى فى قوته الناعمة".



وأكمل:"نجيب محفوظ لم يكن روائيا وحسب ولكنه كان منتميا لوطنه ويعشق تراب مصر".



ويحل اليوم 30 أغسطس، ذكرى رحيل الأديب العظيم نجيب محفوظ، الذي توفي في 2006.



وكان محفوظ صاحب إرث كبير من الإبداع في كتابة الرواية، وهو ما رشحله للحصول على جائزة نوبل في الأدب، ولم يحققها غيره في العالم العربي.



وارتبط محفوظ بصداقة مع المخرج الكبير صلاح أبو سيف، وهو الذي عرض عليه العمل بكتابة السيناريو، وشاركه كتابة سيناريو عددا من الأفلام، حيث كتب محفوظ السيناريو لـ19 فيلما.