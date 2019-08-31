علاء ثابت يكتب: رؤية الرئيس لشراكة اليابان وإفريقيا

قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام: إن مصر تحظى بمكانة خاصة عند اليابانيين، لهذا كان اهتمامهم بتقديم خبراتهم ومساعداتهم لمصر، من دار الأوبرا الجديدة فى الجزيرة حتى المتحف الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة، لكن الأبرز هو الاهتمام المشترك لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئولين اليابانيين بأن يكون التعليم والتدريب من أهم مجالات التعاون بين البلدين؛ بدءا من التوسع فى إنشاء المدارس اليابانية التى تهتم بالبنية الأخلاقية وتكريس العمل الجماعى، إلى جانب اكتساب العلوم الحديثة وطرق التفكير والبحث العلمى، بالإضافة إلى زيادة عدد المنح فى مجال الدراسات الجامعية والتدريب.



وأضاف "ثابت" فى مقاله المنشور اليوم الجمعة بصحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى لم يكن يتحدث بوصفه رئيسا لمصر فقط ولا رئيسا للاتحاد الإفريقى بل كقائد عالمى مهموم بالقضايا الدولية التى تواجه كل شعوب العالم وتؤثر على مستقبل البشرية، فاستعرض الرئيس أهم المشكلات التى تواجه العالم بدءا من تراجع النمو بسبب الحروب التجارية التى تؤثر بالسلب على حجم التبادل التجارى العالمى، وتراجع فرص التشغيل بما يزيد من معدلات البطالة بين الشباب، وانتهاء بأزمات تغير المناخ والاستخدام المفرط للطاقة التقليدية، وضرورة الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب والنزاعات الدولية التى تهدر موارد العالم فى الحروب على حساب رفع مستوى معيشة الشعوب والنهوض بالتنمية كسبيل للعيش المشترك وترسيخ السلام العالمي.



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تتميز اليابان بالدقة الشديدة والاهتمام بالابتكار، بالإضافة إلى الإرث الغنى من العلوم والخبرات المتراكمة عبر الأجيال، ولهذا يفخر اليابانيون بنظم التعليم والتدريب المميزة التى كانت مفتاح اليابان نحو التنمية. إن الإنسان اليابانى هو محور التقدم، فاليابان دولة كبيرة السكان قليلة الموارد، لكنها استطاعت عبر تركيز استثماراتها فى التنمية البشرية أن تحقق معجزات اقتصادية.



تحظى مصر بمكانة خاصة عند اليابانيين، لهذا كان اهتمامهم بتقديم خبراتهم ومساعداتهم لمصر، من دار الأوبرا الجديدة فى الجزيرة حتى المتحف الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة، لكن الأبرز هو الاهتمام المشترك لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئولين اليابانيين بأن يكون التعليم والتدريب من أهم مجالات التعاون بين البلدين؛ بدءا من التوسع فى إنشاء المدارس اليابانية التى تهتم بالبنية الأخلاقية وتكريس العمل الجماعى، إلى جانب اكتساب العلوم الحديثة وطرق التفكير والبحث العلمى، بالإضافة إلى زيادة عدد المنح فى مجال الدراسات الجامعية والتدريب.



لم يكن الرئيس السيسى يتحدث بوصفه رئيسا لمصر فقط ولا رئيسا للاتحاد الإفريقى بل كقائد عالمى مهموم بالقضايا الدولية التى تواجه كل شعوب العالم وتؤثر على مستقبل البشرية، فاستعرض الرئيس أهم المشكلات التى تواجه العالم بدءا من تراجع النمو بسبب الحروب التجارية التى تؤثر بالسلب على حجم التبادل التجارى العالمى، وتراجع فرص التشغيل بما يزيد من معدلات البطالة بين الشباب، وانتهاء بأزمات تغير المناخ والاستخدام المفرط للطاقة التقليدية، وضرورة الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب والنزاعات الدولية التى تهدر موارد العالم فى الحروب على حساب رفع مستوى معيشة الشعوب والنهوض بالتنمية كسبيل للعيش المشترك وترسيخ السلام العالمي.



هذه الرؤية الشاملة للرئيس السيسى كانت المدخل للتعاون الإفريقى- اليابانى فى الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو لتنمية إفريقيا، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الإفريقى ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، التى انعقدت تحت عنوان بالغ الدلالة وهو "النهوض بإفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار" ولاحظت أن محاور مؤتمر "تيكاد- 7" تتكامل مع برنامج تنمية إفريقيا الذى يتبنى الرئيس السيسى تنفيذه للنهوض بدول القارة، كما تتشابك مع المؤتمرات الوطنية للشباب بمصر التى ترتكز على تشجيع الابتكار والبحث العلمى، والتنمية المستديمة، والحفاظ على البيئة. وهذه الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى تلقى بظلالها على مختلف الفعاليات التى يشارك فيها الرئيس، سواء المحلية أو القارية أو الدولية والتى تجعل تلك المسارات الثلاثة منسجمة ومتكاملة، وتبدأ من الشباب الذين يمثلون القوة الدافعة للشعوب، والطاقة الخلاقة الساعية لتغيير الواقع وتخليصه مما يشوبه من سلبيات وأيضا دفع المعوقات جانبا بفضل طموحهم وقوة إرادتهم. هكذا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى المتفائلة بمستقبل أفضل لمصر وإفريقيا والعالم رغم كل الصعاب والمشكلات التى يئن تحت وطأتها العالم، فلا سبيل لتجاوز كل تلك العوائق إلا بالارتقاء بقدرات الشباب بفضل التعليم والتكنولوجيا الحديثة، والتعاون الخلاق بين الشعوب ليحل محل الصراع والحروب.



هذه الرؤية الشاملة بدأت تتجسد فى مشروعات عملاقة تشمل القارة الإفريقية، منها مشروع الطريق البرى بين القاهرة فى الشمال الشرقى للقارة وكيب تاون فى جنوب إفريقيا، وكذلك مشروع الربط الكهربائى بين شمال وجنوب القارة بما يوفره من طاقة رخيصة ونظيفة، تدفع مشروعات التنمية فى جميع المجالات والاهتمام بثروات القارة، خصوصا تلك الثروات التى لا تنضب، مثل استغلال الطاقة الشمسية والمتجددة حتى لا تكون التنمية مشوبة بالتلوث الذى يخيم بآثاره المدمرة على العالم، سواء بموجات الجفاف أو العواصف والأعاصير أو حرائق الغابات. ولهذا يمكن أن تكون القارة رئة للعالم وقاطرة للتنمية، من خلال منتجات متنوعة تعتمد على أحدث التكنولوجيا وأكثرها حفاظا على البيئة، لتقدم إفريقيا نموذجا رائعا للتنمية وتغير من النظرة القديمة التى ظلت شائعة لعقود طويلة بأن إفريقيا فى حاجة إلى المساعدات لتتغلب على المجاعة والفقر، إن القارة الآن تتقدم للتعاون مع دول العالم المتقدم، بوصفها شريكا فى تنمية العالم وأحد أهم أعمدة التنمية بما تضمه من ثروات طبيعية فى باطن الأرض وشباب طامحين إلى العمل بأحدث تكنولوجيا وأنظف طاقة.



هذه هى صورة إفريقيا الجديدة التى تفرض نفسها على العالم وتمحو تلك الصورة القديمة عن الفقر والجهل والمرض، وهو الثلاثى الذى عانت منه إفريقيا طويلا، بسبب الحقبة الاستعمارية والإدارة غير الرشيدة والمرتجلة التى لم تحقق للقارة ما تصبو إليه. أما الآن فالوضع مختلف تماما، فمعظم دول القارة لديها خطط طموح مبنية على التخطيط السليم واستيعاب التكنولوجيا ومتابعة كل ما هو جديد لتلحق القارة الأم بركب الحضارة العالمية، فإفريقيا قلب العالم المليء بالطاقة والثروات ولا ينقصها سوى الشراكة مع الدول المتقدمة لإنجاز مشروعات عملاقة تفيد القارة والدول المتعاونة، وفى مقدمتها اليابان بخبراتها الطويلة وتقدمها العلمى والتكنولوجى الهائل، وهو ما جرى الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة اليابان بما يوسع من ميادين الشراكة فى مختلف المشروعات الكبرى، إلى جانب زيادة أعداد الدارسين فى الجامعات اليابانية ونقل تجارب اليابان فى مجال التعليم والتدريب على أحدث تكنولوجيا، لتصبح إفريقيا، وفى القلب منها مصر، قارة واعدة بالخير والتقدم والسلام لأبنائها وباقى شعوب العالم.