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طريقة عمل بروسكيتا بالبيستو والجبنة اللذيذة

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:01 ص
طريقة عمل روسكيتا
طريقة عمل روسكيتا بالبيستو والجبنه اللذيذة
أسماء عبد الحفيظ - آية التيجي
تعتبر البروسكيتا من المقبلات الايطالية ولكن يمكن تقديمها بأكثر من طريقة، حيث قام الشيف عاطف بتقديم طريقة عمل بروسكيتا بالبيستو بالجبنه والجمبري والطماطم، ومن مكوناتها الاساسية خبز الباچيت الفرنسي، وإليكم طريقة عمل بروسكيتا بالبيستو والجبنه اللذيذة بالتفصيل..

وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطبخ :30 دقيقة
الكمية: تكفي ل4 أفراد

وبتقديم طريقة بالبيستو والجبنه اللذيذة، سوف تقدمي اجمل المقبلات، من حيث الطعم، والشكل، وهي من الاطباق الرئيسة لتقدميها في أعياد الميلاد، والعزومات، لذا عليكي ان تكوني مختلفة، وتبهري ضيوفك بتحضير طريقة عمل بروسكيتا بالبيستو والجبنه اللذيذة.

طريقة عمل بالبيستو والجبنه اللذيذة

مقادير بالبيستو والجبنه اللذيذة:

عيش باچيت
ريحان فريش
صوص بيسيتو
جبن بوراتا او كور موزاريلا
ثوم فصوص
زيت زيتون
صنوبر

طريقة عمل بالبيستو والجبنه اللذيذة

1- يقطع عيش الباچيت شرائح

2- يفرك بفصوص التوم ويدهن بزيت الزيتون

3- يدخل فرن ساخن ليأخذ لونا خفيفا

4- يغطي بصوص البيسيتو وعليه ورقة ريحان ثم كور الموزاريلا

5- يزين بالصنوبر ورشة زيت زيتون

6- يقدم بروسكيتا بالبيستو والجبنه بارد بجانب باقي المقبلات.

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