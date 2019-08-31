احذري التعرض للشمس وانت حامل يصيبك بكلف الجلد

تتعرض النساء الحوامل للعديد من الأمراض وخاصة أمراض الجلد التى تشوه جمالها كامراة وتجعلها تبحث هنا وهناك عن أفضل العلاجات للجلد.



حذرت الدكتورة هند محمد سلمى استشارى النساء والتوليد النساء الحوامل من التعرض للشمس لانه يصيبها بهذا المرض وهو،كلف الجلد.



فما الذي يسبب كلف الجلد اثناء الحمل؟



الهرمونات المنشطة للخلايا الصباغية (MSH) هي مجموعة من الهرمونات التي أنشأتها الغدة النخامية ، ما تحت المهاد ، والجلد استجابة لضوء الأشعة فوق البنفسجية (أي ضوء الشمس).



اكدت استشارى النساء ان ضوء الشمس يؤدي إلى إنتاج صبغة واقية تسمى الميلانين ، والتي تحمي خلايا الجلد من تلف الحمض النووي مثل السرطان.



واوضحت ان الخلل الهرموني هو عامل رئيسي في تسبب كلف الحمل . إذا كانت الهرمونات لديك غير متوازنة بالفعل قبل الحمل (سواء كان لديك أعراض ملحوظة أم لا) ، فمن المحتمل أن تكون لديك أعراض عدم التوازن الهرموني أثناء الحمل.