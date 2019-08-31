بسبب الكيف.. يخنق مسنا ويشعل النيران بجثته داخل صيدلية نجله بكفر الدوار

سيطر الكيف والإدمان على عقل واهواء" كريم م ح " 34 سنة عاطل مقيم منطقة الميزانه دائرة قسم كفرالدواربالبحيرة وحوله الى مجرم مع سبق الاصرار والترصد وتخلى عن كافة مشاعره الانسانية وقام بخنق "السيد. ا. ع" 70 سنة مقيم في المنتزه بالإسكندرية اثناء تواجده فى صيدلية نجله بوقف العوايد بمنطقة الميزانة وقتله متعمدا دون ان يرحم شيخوخته وصراخه واستغاثته وذلك بسبب خلافات فيما بينهم ورفض المجنى عليه بيع قرص مخدر للمتهم .



لم يكتف بذلك فاقد العقل والدين وقام بعد ان تأكد من وفاة المجنى عليه باشعال النيران فى جثه وفى الصيدلية لاخفاء معالم جريمته ولكن ان ربك لا بالمرصاد سرعان ما كشف رجال فرع البحث الجنائى بكفر الدوارفى اقل من 24 ساعة لغز العثور على جثة المسن محترقة ومخنوقة بداخل الصيدلية .



وتمكن رجال فرع البحث الجنائى بكفر الدوارمن كشف لغز العثورعلى جثة مسن متفحمه داخل صيدلية ملك نجلة بدائرة كفر الدواروتوصلت التحريات الى تبين قيام عاطل بخنق المجنى عليه واشعال النيران فى الصيدلية لايهام أهله بأن الحريق هو سبب الوفاه وذلك لوجود خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة " قرص ترمادول" .



وترجع احداث الجريمة الى تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد العثور على جثة مسن داخل صيدلية ملك نجله ونشوب حريق بالصيدلية ، بمنطقة الميزانة بموقف العوائد بجوار محكمة كفر الدوار.



على الفور انتقل رجال فرع البحث الجنائى والرائد أحمد حمدي رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوارإلى مكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "السيد. ا. ع" 70 سنة، مقيم في المنتزه بالإسكندرية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام.



ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة العميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والرائد احمد حمدى رئيس مباحث القسم وبمشاركة ضباط وحدة مباحث قسم كفر الدوار لكشف غموض الحادث وملابسات وسرعة القبض على المتهم.



وكشفت تحريات الرائد احمد حمدى رئيس مباحث القسم ان وراء ارتكاب الجريمة المتهم" كريم م ح " 34 سنة عاطل ومقيم منطقة الميزانه بدائرة قسم كفرالدوار وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.



وبمواجة المتهم بما اسفرت عنه تحريات فريق البحث اعترف بارتكاب الواقعة وقيامة بخنق المجنى عليه عقب حدوث خلافات بينه وبين المجنى عليه على بيع المواد المخدرة ثم بعد أن تأكد أنه فارق الحياة قام بإشعال النيران فى الصيدلية وذلك لايهام أهله أن الوفاه ناتجة عن الحريق بالصيدليه ..وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.