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مرأة

بدون آلالام وصفة سحرية لإزالة شعر الوجه

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:01 ص
ازالة الشعر من الوجه
ازالة الشعر من الوجه
أسماء عبد الحفيظ
تعرض العديد من النساء عن إزالة شعر الوجة تمام، وذلك لما تعانية من آلالام وحساسية بالوجة، فالبعض يقرر عدم آزالته والاحتفاظ به بالوجه وهذا يقلل من جمال المرأة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إزالة شعر الوجة بهذة الوصفة السحرية وبدون آلالام.، وفقا لما نشر في موقع "bright side " وصفة سحرية لإزالة شعر الوجه .

المكونات :

2 ملعقة صغيرة دقيق
1/4 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم
3-4 ملعقة صغيرة من الحليب الطازج
1 ملعقة صغيرة عصير الليمون
1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

كيفية التحضير:
أضف جميع المكونات معا في وعاء وتخلط جيدا للحصول على عجينة سميكة. يجب أن تبدو النتيجة ككتلة صفراء زيتية.

الاستعمال:
ضعى طبقة سميكة على وجهك، وتجنبى الجفون والحاجبين، واتركى القناع لمدة 10 دقائق.
افركى القناع بلطف بأصابعك لإزالته ثم اغسلى وجهك بالماء الدافئ وجففيه بمنشفة ناعمة

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