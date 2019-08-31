صدى البلد يكشف تفاصيل المدرب الصربي الجديد للإسماعيلي

اقترب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي من حسم ملف المدير الفني لفريق الكرة الاول وذلك عقب الاستقرار على مدير فني صربي للتعاقد معه استعدادا للموسم الجديد



وبات المدرب الصربي ميوودراج بيتش هو الأقرب لتولي المهمة الفنية لنادي الإسماعيلي وذلك خلال الموسم المقبل .



وكشفت مصادر خاصة لصدى البلد أن الإسماعيلي توصل الي إتفاق نهائي مع الصربي ميوودراغ يسيتش ليتولي منصب المدير الفني للفريق الأول في الموسم الجديد.



وقالت المصادر ان المدرب وقع فعليًا للإسماعيلي وهو تولي في وقت سابق الإتقاق السعودي والمنتخب البلغاري.