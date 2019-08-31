توفي فى مثل هذا اليوم.. تعرف علي تاريخ الراحل محمد عبدالوهاب المشرف

يحل اليوم السبت الذكرى 13 لرحيل محمد عبد الوهاب الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أن داهمته أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلي على استاد مختار التتش فى مثل هذا اليوم.



مسيرة الراحل محمد عبدالوهاب :



هو لاعب خط وسط ايسر مصري بدأ مشواره مع الكرة وعمره 14 عاما بمركز شباب سنورس، وعن طريق مدربيه ذهب إلى اختبارات البراعم بالزمالك واجتازها بنجاح واستمر في التدريب مع فرق الناشئين 4 أشهر، لكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك، فانتقل لمركز شباب الألمونيوم ومنه إلى الفريق الأول.



نتيجه لتألقه في صفوف الألمونيوم اختاره الكابتن حسن شحاته، المدير الفني للمنتخب الشباب عام 2003، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب رقم 13 في بروكينافاسو عام 2003، وهي البطولة التي أحرزتها مصر بعد تغلبها في النهائي المثير على كوت ديفوار 4/ 3 سجل نجمي الأهلى ومنتخب مصر أحمد فتحي وعماد متعب ثلاثة أهداف، وحسني عبد ربه هدف، وكان محمد عبد الوهاب قد سجل هدف فوز مصر على مالي في دور الأربعة.



عبد الوهاب برز بشدة كلاعب يساري بحت، يتميز بتسديدات قوية وكرات عرضية متقنة، وهو ما كانت الكرة المصرية تفتقده في الأعوام الماضية، حتى أن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب الشباب دأب على إشراك اللاعب الراحل في مركز لاعب الوسط الأيسر في بداية انضمامه لمنتخب الشباب، وتألق عبد الوهاب في هذا المركز خلال كأس الأمم الأفريقية التي توجت مصر بلقبها.



ولم يكتف عبد الوهاب بالتألق فقط، فأحرز هدفا حاسما في شباك أصحاب الأرض في مباراة الدور قبل النهائي من ركلة حرة مباشرة أصبحت بعدها "ماركة مسجلة" باسم النجم الراحل حرص على التسجيل منها باستمرار.



ومن كأس الأمم الأفريقية إلى كأس العالم بالإمارات، واصل عبد الوهاب مشاركته بانتظام مع منتخب مصر، وازداد تألقا بعد أن أعاده شحاته إلى مركز الجناح الأيسر المدافع الذي يجيد فيه كثيرا.



وخلال كأس العالم، جذب عبد الوهاب أنظار نادي الظفرة الإماراتي الذي يلعب في الدرجة الثانية، وضمه من الألومنيوم لمدة أربع سنوات.



لكن عبد الوهاب لم يرتد قميص الظفرة أبدا، فالنادي الإماراتي أعاره في الموسم الأول إلى إنبي الذي كان في بداية بزوغ نجمه في الدوري الممتاز ومن ثم ضمه الإيطالي ماركو تارديللي للمنتخب الأول استعدادا لبدء تصفيات كأس العالم، ووضع عبد الوهاب بصمته في مشاركته الأولى الدولية بهدف في شباك السودان في مستهل مباريات التصفيات.



ولم يفت تألق عبد الوهاب الشديد على مسئولي الأهلي، الذين سارعوا باستعارته لمدة موسمين من الظفرة.. لكن عبد الوهاب لم يلق ذات النجاح في بدايته مع الأهلي، فلم يشارك طوال الدور الأول لموسمه الأول مع الفريق سوى في شوط واحد أمام أسمنت أسيوط وتم استبداله.



وواصل عبد الوهاب سعيه الحثيث للحصول على مكانة أساسية في الجبهة اليسرى للأهلي في ظل منافسة شرسة من لاعب بحجم الأنجولي جيلبرتو، والمثير أن اللاعب الراحل كان صاحب مكانة أساسية في تشكيلة منتخب مصر رغم عدم مشاركته مع الأهلي.



الموسم الثاني لعبد الوهاب مع الأهلي شهد دخول اللاعب في تشكيلة البرتغالي مانويل جوزيه لوقت أكبر، لكن نقطة التحول الأساسية جاءت خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا نوفمبر 2005.



دخل عبد الوهاب بديلا لجيلبرتو بعد مرور عشر دقائق فقط من البداية، واستغل اللاعب الراحل الفرصة وقدم أداء مبهرا تخلله كرة عرضية متقنة أحرز منها أسامة حسني هدفا من بين ثلاثية الأهلي يومها، ونال استحسان مدربه البرتغالي.



وحصل عبد الوهاب على فرصة أخرى ذهبية لتثبيت أقدامه مع الفريق الأهلاوى بعد إصابة جيلبرتو البالغة بينما كان اللاعب الراحل يشارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.



وبات عبد الوهاب لاعبا مهما في صفوف الأهلي ومنتخب مصر لاسيما بعد مشاركته الإيجابية في فوز "الفراعنة" بكأس الأمم الأفريقية 2006، ليصبح بعدها أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء.



وضح النضج على عبد الوهاب رغم أنه لم يكمل عامه الـ23 بعد، وقاد الجبهة اليسرى للأهلي بثبات وثقة في النصف الثاني من موسم 2005/ 2006، وكان سببا في انتصارات عديدة للفريق الأحمر محليا وأفريقيا.



أزمه بين الاهلي والظفرة بسبب الراحل محمد عبدالوهاب :



وبعد عودته من بوركينافاسو تعاقد مع نادي الظفرة الإماراتي لكن لم يسافر وتم اعارته إلى نادى انبى وقبل أنطلاق موسم 2004- 2005 ابدى الاهلى رغبته في ضم محمد عبد الوهاب إلى صفوفه وسافر الكابتن محمود الخطيب إلى الإمارات يوم الاثنين 31 مايو 2004 وتم الاتفاق على استعارة اللاعب للاهلى لمدة موسمين ويكون للاهلى الأولوية في شراء اللاعب إذا ما رغب النادى الاماراتى في ذلك بعد انتهاء فترة اعارته للاهلى. وبعد انتهاء فترة اعارة محمد عبد الوهاب للاهلى في ختام موسم 2005 – 2006 تمسك نادى الظفرة الاماراتى باستعادة محمد عبد الوهاب وفي الوقت الذي نجحت فيه مساعي مسؤولي الناديين وحل هذه المشكلة.



إنجازات الراحل محمد عبدالوهاب :

حقق خلال مشواره القصير في الملاعب والذي نجح في الحصول على 10 بطولات منها 7 بطولات مع الاهلى وثلاث بطولات مع المنتخبات.



بطولات الراحل محمد عبدالوهاب مع النادي الاهلي :

- درع الدورى موسمى 2004-2005 و 2005-2006.

- كأس السوبر المحلى في افتتاح موسمى 2005-2006 و 2006-2007.

- كأس مصر موسم 2005-2006.

- كأس دورى ابطال أفريقيا عام 2005.

- كأس السوبر الافريقى عام 2006.



إنجازات الراحل محمد عبدالوهاب مع منتخب مصر :

- منتخب مصر للشباب : كاس أفريقيا للشباب - بوركينافاسو عام 2003

- منتخب مصر العسكري : كأس العالم العسكرية رقم "41" - ألمانيا 2005 " وفاز بلقب هداف البطولة برصيد 3 أهداف" .

- منتخب مصر الوطني : كأس الأمم الأفريقية "مصر 2006".