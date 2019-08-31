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امرأة تطعن طفلا صغيرا في عينه وتحاول قتل أخيه في الشارع.. شاهد

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:41 ص
صدى البلد
عزة عاطف
ظهرت لقطات فيديو امرأة وهي تقوم بطعن صبي صغير في وجهه، ثم حاولت قتل شقيقه الصغير في هجوم عشوائي في أحد شوارع جورجيا.

هجمت المرأة المختلة على الصبي البالغ من العمر 3 سنوات بينما كان ممسكًا بيد والدته مع والدته، والده يمشي وراءهما في أحد شوارع تبليسي في جورجيا وفقًا لصحيفة مترو.

تُظهر اللقطات المرأة وهي تقترب من الطفل، وتسحب سكينًا من حقيبة يد سوداء وتغرزها في وجهه، ثم التفتت إلى الطفل الآخر لتقتله لكن والده أسرع بسحبه من أمامها وركض خلفها.

وقد تراجع الأب حيث كانت المرأة تهاجمه وهي لا تزال تمسك بالسكين، تم نقل الصبي إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وعولج من جروح "متوسطة الشدة" في أنفه وخده.

حققت الشرطة في مكان الحادث، واستعانت بكاميرا خارج صيدلية في شارع بيكيني في العاصمة الجورجية، وتمكنت من تعقب المشتبه بها، بينما أكد الوالدان بأنهم لم يوا تلك المرأة من قبل. src="https://metro.co.uk/video/embed/1994922" title="Metro Embed Video Player" width="540" height="353" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen>

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