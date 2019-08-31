فيديوجراف| تفاصيل حادث عمرو زكى

تعرض عمرو زكى، لاعب الزمالك السابق ونجم منتخب مصر السابق، لـ حادث سير مروع بسيارته فجر أمس، الجمعة، بطريق مطروح إسكندرية الساحلى، حيث تم نقله لمستشفى العلمين ومنها للقاهرة.



وخضع لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لأشعة للاطمئنان على حالته، حيث تأكد إصابته بجرح قطعى فى الرأس استلزم خياطة 30 غرزة بجانب شرخ ضلوع فى الصدر وكسر بسيط فى الحوض.



ويمكنك أيضًا معرفة المزيد من التفاصيل عن الحادث الذي تعرض له لاعب منتخب مصر السابق بمتابعة الفيديوجراف التالي.