ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| تفاصيل حادث عمرو زكى

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:35 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
تعرض عمرو زكى، لاعب الزمالك السابق ونجم منتخب مصر السابق، لـ حادث سير مروع بسيارته فجر أمس، الجمعة، بطريق مطروح إسكندرية الساحلى، حيث تم نقله لمستشفى العلمين ومنها للقاهرة.

وخضع لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لأشعة للاطمئنان على حالته، حيث تأكد إصابته بجرح قطعى فى الرأس استلزم خياطة 30 غرزة بجانب شرخ ضلوع فى الصدر وكسر بسيط فى الحوض.

ويمكنك أيضًا معرفة المزيد من التفاصيل عن الحادث الذي تعرض له لاعب منتخب مصر السابق بمتابعة الفيديوجراف التالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

هاشتاج عمرو زكى يتصدر تويتر.. ومتابعين: ألف سلامة عليك يا بلدوزر

شفت الموت بـ عينيا .. عمرو زكى يروى لـ صدى البلد لحظات الرعب بعد حادث الساحل الشمالي

صورة للمنتخب.. رسالة مؤثرة من امير عبد الحميد إلى عمرو زكي عقب حادث الساحل

30 غرزة .. عمرو زكى يدخل العناية المركزة عقب تعرضه لـ حادث

حارس الزمالك السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى عمرو زكي عقب تعرضه لـ حادث مرورى

ترشيحاتنا

بأمر من ولي عهد دبي.. طائرة خاصة تنقل الوصل الإماراتي من السودان

يصل لـ 85 % من الأجر.. تعرف على حالات خفض سن المعاش بـ قانون المعاشات الجديد

بالأبيض بشرى تبهر متابعيها من مهرجان فينيسيا الدولي

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو

بالمستندات والتفاصيل .. صدى البلد يعرض 4264 فرصة عمل بـ 31 شركة من أول سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس عصرية وجمال طبيعى.. شاهد أبرز إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور