حبس نجم X Factor بتهمة التحرش الجنسي بالأطفال

مثُل «داني تيتلي» مغني خرج من الدور نصف النهائي في X Factorأمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال، وتتم محاكمة تيتلي البالغ من العمر 38 عامًا في محكمة برادفورد وكيلي العرفية اليوم 30 أغسطس.



حيث تضمنت التهم المشاركة في التحرش الجنسي بطفل و4 تهم بالتحريض على تلك الممارسات المشينة، كما اتهم بـ5 تهم بالتحريض على الاستغلال الجنسي للأطفال، وفقًا لصحيفة مترو.



بالإضافة إلى 4 تهم بامتلاك صور غير لائقة للأطفال، معهم تهمة واحدة بارتكاب فعل تزوير أو محاولة لإفساد مجرى العدالة، ظل تيتلي قيد الحبس الاحتياطي وسيظهر في محكمة تاج برادفورد خلال سبتمبر الجاري.



ظهر داني في نسخة 2018 من عرض الغناء ITV وجاء في المركز السادس، وقد واجه فضيحة في وقت سابق من هذا العام عندما ظهر شريط فيديو له وهو يسحب خط كوكايين بأنفه على الإنترنت.