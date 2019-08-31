أمريكا: لدينا معلومات تؤكد اتجاه ناقلة النفط الإيرانية إلى سوريا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لديها معلومات موثوقة بأن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، في طريقها إلى ميناء طرطوس بسوريا، وذلك بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الناقلة وقائدها.



وقال بومبيو في بيان نشرته وزارة الخارجية: "لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة "أدريان داريا 1" في طريقها إلى طرطوس بسوريا، وقد كان خطئًا كبيرًا الثقة بوزير الخارجية الإيراني".



وأضاف الوزير الأمريكي: " سنستمر في فرض عقوباتنا على إيران أكبر رعاة الإرهاب في العالم، وسيتم محاكمة أي شخص يحاول تقديم الدعم للنظام الخارج عن القانون".



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، اليوم السبت، عقوبات على ناقلة النفط، مؤكدةً في بيان أن من يقدم دعمًا للسفينة أدريان درايا 1 يخاطر بتوقيع عقوبات عليه، ويجب عدم السماح لفيلق القدس الاستفادة من مبيعات النفط المحظورة.



وأوضحت الوزارة أن ناقلات النفط مثل أدريان داريا 1 تمكن عبرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من بيع كميات ضخمة من النفط لتمويل أنشطة النظام ونشر الإرهاب.