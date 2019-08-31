مطار أسوان الدولى يستقبل رحلتى طيران شارتر لـ 380 سائحا إسبانيا

استقبل مطار أسوان الدولى مساء الجمعة رحلتي طيران "شارتر" قادمتان مباشرة من إسبانيا لنقل عدد من السائحين إلى مصر فى جولة سياحية جنوب البلاد.



كانت الرحلة الإسبانية الأولى وصلت إلى مطار أسوان شارتر قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد فى تمام الساعة 07:50 مساء الجمعة، وعلى متنها نحو 200 سائح.



بينما وصلت الرحلة الثانية مطار أسوان الدولى فى تمام الساعة 08:30 مساء الجمعة، وعلى متنها نحو 180 سائحًا حيث قدموا إلى أسوان لقضاء رحلة سياحية لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بمدينة أسوان ، ثم الإنتقال إلى المدن السياحية الأخرى بمصر حسب برنامج الزيارة للأفواج السياحية.



ومن المقرر أن تغادر الطائرتان مطار أسوان الدولى فى طريقهما إلى مطار القاهرة الدولى، ثم العودة مرة أخرى إلى العاصمة الإسبانية مدريد وعلى متنهما عدد آخر من السائحين الإسبان العائدين إلى بلادهم بعد قضاء جولة سياحية بالمدن المصرية.



جدير بالذكر أن شركات السياحة المصرية أبرمت اتفاقًا مع نظائرها فى إسبانيا لجذب عدد من السياحة الإسبانية إلى المعالم الأثرية والسياحية بمصر عبر رحلات طيران أسبوعية تغادر من مطار مدريد إلى مطار أسوان وعلى متنها عدد من السائحين.