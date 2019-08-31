ادعوا لأبويا.. محمد محمود عبد العزيز يهنئ الأمة الاسلامية بالعام الهجري

هنأ الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره ببداية بالعام الهحري الجديد عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام



ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة تتضمن "عام هجري سعيد كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير ربنا يجعلها سنة خير وسعاد وصحة وستر علينا جميعا يارب ان شاء الله اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت بين "ربنا يرحم والدك" و" وانت طيب".



وتحتفل الامة الاسلامة والعالم العربي بحلول العام الهجري الجديد" 1441" وفقا للتاريخ الاسلامي.