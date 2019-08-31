محمد النني يصل تركيا تمهيدا للانتقال إلى بيشكتاش التركي .. فيديو

Beşiktaşımıza Hoş Geldin Mohamed Elneny 🦅💪 pic.twitter.com/AqMzxAU6G3 — piyan1903 ⚫⚪🌟🌟🌟 (@piyan1903) ٣٠ أغسطس ٢٠١٩

وصل الدولي المصري محمد النني لاعب وسط فريق ارسنال الإنجليزي، إلى تركيا من أجل الانتقال لصفوف بيشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.ومن المقرر أن يخضع محمد النني للفحص الطبي مع بيشكتاش قبل توقيع العقود حيث سينتقل الدولي المصري إلى الفريق التركي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي مقابل 18 مليون يورو.محمد النني سيصبح بديلًا للاعب الوسط التشيلي جاري ميديل الذي أصبح قريبًا من الانتقال إلى بولونيا الإيطالي.