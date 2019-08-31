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رئيسة الوزراء الكندية السابقة تثير جدلا بعد تمني ضرب الإعصار منتجع ترامب

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:02 ص
رئيسة الوزراء الكندية
رئيسة الوزراء الكندية السابقة كيم كامبل
أ ش أ
قدمت رئيسة الوزراء الكندية السابقة كيم كامبل اعتذارها اليوم /الجمعة/ بعد أن أثارت جدلا واسعا في كندا والولايات المتحدة، حيث غردت على (تويتر) قائلة إنها تأمل في أن يضرب الإعصار "دوريان" منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مار لاجو" في ولاية فلوريدا.

وكتبت كامبل - أول رئيسة وزراء لكندا - عبر تويتر قائلة "لقد حذفت تويتي عن الإعصار ومار لوجو. وأعتذر بصدق لكل من شعر بالإساءة. لقد كان المقصود منه سخرية وليس رغبة خطيرة في الأذى".

كانت كامبل قد صرحت - أمس عبر تويتر - "أتمنى في ضربة مباشرة لمنتجع في مار لاجو!"

يذكر أن كامبل تولت رئاسة الوزراء في كندا لأقل من خمسة أشهر بعد استقالة رئيس الوزراء برايان مولروني في عام 1993.

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