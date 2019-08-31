ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة وتعليق.. سيد رجب يهنئ المصريين بحلول العام الهجري الجديد

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:12 ص
سيد رجب
سيد رجب
مصطفى كرم
هنأ الفنان سيد رجب جمهور عبرموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بالعام الهحري الجديد.

ونشر سيد رجب صورة لة عبر انستجرام وعلق عليها قائلا "كل عام وانتم بخير سنة هجرية سعيدة ".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت بين "علينا وعليك" و " كل عام وانت بخير يافنان ".

وتحتفل الامة الاسلامية والعربية بحلول العام الهجري الجديد "1441" وفقا للتاريخ الاسلامي .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتفالا بثورة يوليو.. حكيم يؤدي التحية لعلم مصر

سيد رجب ينشر صورة جديدة له ... والجماهير مستنينك فى أبو العروسة

الشايب.. آسر ياسين يروج لمشاركته في الجزء الثالث من ولاد رزق

ردا على شربها للمخدرات.. ياسمين رئيس: لسه كنت بشتري من عندهم

أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. ومتابعون: مش دي فترة حداد

محمد عادل إمام يكشف للجمهور عن شخصيته في فيلم لص بغداد

ترشيحاتنا

أخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 30-8-2019

تغييرات واسعة في الديوان الملكي.. تفاصيل الاوامر الملكية السعودية

الشاطئ أعز ذكرياتي.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بفيديو جديد

بينها مصر.. دول عربية تعلن موعد رأس السنة الهجرية والإجازة الرسمية

رد ناري من الهام شاهين على منتقدي حضورها معرض دمشق الدولي

لا للعنصرية.. السجن عقوبة صاحب التغريدات المسيئة لـ محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير