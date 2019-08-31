صورة وتعليق.. سيد رجب يهنئ المصريين بحلول العام الهجري الجديد

هنأ الفنان سيد رجب جمهور عبرموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بالعام الهحري الجديد.



ونشر سيد رجب صورة لة عبر انستجرام وعلق عليها قائلا "كل عام وانتم بخير سنة هجرية سعيدة ".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت بين "علينا وعليك" و " كل عام وانت بخير يافنان ".



وتحتفل الامة الاسلامية والعربية بحلول العام الهجري الجديد "1441" وفقا للتاريخ الاسلامي .