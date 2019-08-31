اليوم .. آخر فرصة لتسجيل الرغبات بتنسيق الدبلومات الفنية

يترقب طلاب تنسيق الدبلومات الفنيه 2019 انتهاء تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني اليومدا السبت وظهور النتيجة والذي من المقرر أن تظهر بعد يوم او اثنين من غلق باب التسجيل.



حيث يتم إدخال الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنيه 2019، عن طريق المعامل المتاحة في الجامعات، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة.



بينما يتم التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات على مدار الـ 24 ساعة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساءً آخر يوم في التسجيل.