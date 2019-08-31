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رياضة

أنا زي الفل وربنا عوضني.. شاهد رسالة طليقة أحمد الشيخ بعد إعلان خطوبته

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:55 ص
أحمد الشيخ وزوجته
أحمد الشيخ وزوجته
منار نور
علقت دينا السيد طليقة أحمد الشيخ جناح النادي الاهلي صاحب الـ26 عاما على خبر خطوبته مساء اليوم .

وكتبت دينا السيد من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" اولآ يا جماعه محدش يبعتلى مسدجات تانى دعواتكم فوق دماغى⁦❤️⁩
بس انا مش عندى موته 😂😂
أنا زى الفل وربنا عوضنى باحلى بنت ف الدنيا 😍⁦❤️⁩
ثانيا من موقعى هذا كوكى بتبعتله تبارك وبتقولك زى ما بتعرف تخطب يا بابى ابقى ابعت نفقتى الاول اللى انت موقفها عشان ربنا هيحاسبك

ويذكر أن أحمد الشيخ أعلن خبر خطوبته من خلال نشر صورة لحفل خطوبه فى أجواء عائلية.

وكان أحمد الشيخ تعرض لإصابة في مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

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