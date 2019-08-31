رئيس مدينة أشمون: نعمل على حصر الطرق المتهالكة لرفع كفاءتها

أعلن الدكتور أحمد القزاز رئيس مجلس ومدينة اشمون أنه تم التنسيق مع مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، لعمل حصر للطرق الرئيسية داخل المدينة والقرى التابعة لها لعمل الصيانة اللازمة لها ورفع كفاءتها.



وأشار القزاز الى أنه سوف يتم اختيار الطرق الرئيسية والتي تخدم نسبة كثافة عالية من السكان ليتم رفع كفاءتها لتسهيل الحركة بين قرى ومدن المركز.



وأكد أنه سوف يتم رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية التي تؤدي إلى الطريق الإقليمي لتسهيل الحركة وسرعة التنقل خصوصا وأن الطريق الإقليمي أصبح وجهة سفر جميع المسافرين من والى المركز، مشيرا إلى أن العمل سوف يتم فور الانتهاء من حصر الطرق الرئيسية والهامة والطرق المتهالكة لرفع كفاءتها على الفور.