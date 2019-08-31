محمد رياض وأبو ريه يعلنان جوائز المسرح الكبير بختام القومي للمسرح

أعلن الفنانان محمد رياض وكمال أبو رية في حفل ختام الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي أقيم مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، جوائز المسابقة الأولى مسابقة عروض المسرح الكبير.



وجاءت الجوائز بمنح لجنة تحكيم المسابقة شهادات التميز لكل من شيريهان قطب عن العرض المسرحي "مترو"، ومنه حمدي عن مسرحية "تسجيل دخول" ونعيمة نعيم عن مسرحية "سلطان الحرافيش"، وكلا من نشوى حسن وسوسن ربيع إيناس المصري عن مسرحية "نوح الحمام" إنتاج البيت الفني للمسرح، وسماء إبراهيم عن مسرحية " العذراء والموت".



كما حصل على شهادات التميز ايضا أحمد مجدي عن مسرحية " نوح الحمام" ومازن جمال عن مسرحية " الشاطئ" وحسام خالد عن مسرحية "طقوس الإشارات والتحولات" وحسن العدل عن مسرحية "حدث في بلاد السعادة" وأسامة فوزي عن مسرحية " حدث في بلاد السعادة" ومصطفى منصور مسرحية " الحادثة" وماهر محمود عن مسرحية "أوبرا بنت عربي" إنتاج فرقة مسرح الشمس البيت الفني للمسرح.





ومنحت اللجنة أيضا جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض"سينما مصر" للمخرج خالد جلال من إنتاج صندوق التنمية الثقافية، وعرض "طقوس الإشارات والتحولات" من انتاج قصر ثقافة الفيوم، وذهبت جائزة التميز لعرض" جريمة في المعادي" من تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي لمشاركته المتميزة كفرقة قطاع خاص بالمهرجان، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان محمود عبد المعطي عن دوره في عرض "طقوس الإشارات والتحولات"، وياسمين سمير عن دورها في عرض "الحادثة"، وياسر عزت عن دوره في عرض "نوح الحمام"، وذهبت جائزة لجنة التحكيم للتميز وقيمتها 3000 جنيه لأفضل مكياج وحصلت عليها أماني حافظ عن مسرحية "أوبرا بنت عربي" إنتاج البيت الفني للمسرح.





وفي جائزة أفضل تصميم أزياء وقدرها 10 آلاف جنيه حصلت عليها مناصفة بين مروه عوده عن عرض تسجيل دخول وأميرة صابر عن عرض "أوبرا بنت عربي"،وجائزة أفضل إضاءة وقيمتها عشرة آلاف جنيه مناصفة محمد عبد المحسن عن عرض أيام صفراء، وإبراهيم الفرن عن "عرض البؤساء"، وفي جائزة أفضل ديكور وقيمتها 10 آلاف جنيه فاز بها فادي فوكيه عن عرض "أيام صفراء "إنتاج مركز الهناجر للفنون، وجائزة أفضل تصميم حركي واستعراض وقيمتها 10 آلاف جنيه كريمة بدير عن عرض "حدث في بلاد السعادة" إنتاج المسرح الحديث للبيت الفني للمسرح.







وفي جائزة أفضل تأليف موسيقي وقيمتها 15 ألف جنيه فاز بها جمال رشاد عن عرض "الطوق والإسورة" مناصفة مع باهر جمال عن عرض أيام صفراء وجائزة أفضل مؤلف لنص معد عن جنس أدبي آخر وقيمتها 15 ألف جنيه وفاز بها باسم عادل شعبان عن عرض الرهان مناصفة مع عمر رضا عن عرض "الشاطئ"،وجائزة أفضل تأليف مسرحي وقيمتها 25 ألف جنيه وفاز بها وليد يوسف عن "حدث في بلاد السعادة" إنتاج المسرح الحديث،وجائزة أفضل أداء دور ثان نساء وقيمتها 15 ألف جنيه مناصفة نهاد فتحي عن دورها في عرض أوبرا بنت عربي ومارتينا عادل عن دورها في عرض الطوق والاسورة.