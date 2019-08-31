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فن

صفاء ابو السعود تشارك فى تسليم جوائز القومى للمسرح.. تعرف على النتائج

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:00 ص
المهرجان القومى للمسرح
المهرجان القومى للمسرح
محمد نبيـل
شاركت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود وزيرة الثقافة تسليم جوائز المسابقة الثالثة الخاصة بالأطفال فى ختام المهرجان القومى للمسرح.

وفاز فى تلك المسابقة مسرحية الجميلة والوحش، وفاز بجائزة أفضل كتب خصيصا للمسرح مناصفة بين عبير سعد عن أوبريت "سمكمكينو" مناصفة مع مينا عصام عن مسرحية "غابة الأحلام".

وفاز بجائزة أفضل مخرج وقيمتها ٢٠ ألف جنيه زياد هانى كمال عن مسرحية "غابة الأحلام" مناصفة مع مصطفى حسنى.

وفازت مسرحية "خيالات" بجائزة ضمن جوائز المهرجان فى قسم الأطفال، وفازت مسرحية "غابة الأحلام" من المنيا بجائزة جديدة. أما جائزة أفضل عرض أول ففازت بها مسرحية "الجميلة والوحش".

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