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الشكاك.. حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:01 ص
حظك اليوم السبت 31/8/2019
حظك اليوم السبت 31/8/2019 وتوقعات برج العذراء
آية التيجي - اسماء عبد الحفيظ
يتمتع برج العذراء بالذكاء والدهاء وقدرة كبيرة على تحليل الأمور، وهو الأمر الذي يجعلهم يقعوا فى دائرة الشك، ومن ابرز مشاهير هذا البرج كاظم الساهر، لذا سيقدم لكم صدى البلد اليوم توقعات علماء الفلك حظك اليوم لمواليد برج العذراء، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك

حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج العذراء على الصعيد الصحى و المهنى والعاطفى:

يجب أن تبتعد عن الأسباب التى تثير شكوكك لأنها ستؤثر سلبا على كل مناحى حياتك العاطفية والعملية وحتى الصحية

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي
الوضع الفلكي يساعدك على التعبير عن رغباتك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من حكمة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الاجتماعي
القمر في برجك يجعلك تنجح اليوم في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى
قد يتأثر هذا البرج بسبب حالته النفسية فقد تؤثر سلبا على حالتهم الصحية.

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