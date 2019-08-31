بسبب لعاب الكلب.. بتر ساقي امرأة و6 من أصابعها

اضطر الأطباء في ولاية أوكلاهوما الأمريكية إلى بتر ساقي امرأة وستة أصابع بعد إصابتها بعدوى قاتلة من لعاب كلبها الصغير، حيث شعرت بأعراض مختلفة تزايدت مع الوقت لكن لم تعلم بأنها عدوى قاتلة.



في أكتوبر 2018 بدأت كاثي روبرتس تعاني 60 عامًا من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل التعب، حسبما ذكرت الدايلي ميل، وبعد حوالي شهر وجدت صعوبة في المشي وواجهت صعوبة أكبر في تحريك ساقها اليمنى، لذلك تم نقلها إلى الطوارئ.



وبمرور أيام قليلة بدأت أطرافها تتحول إلى اللون الأسود، وقد أخبرها الأطباء بأن عدوى منقولة في الدم انتشرت في جميع أنحاء جسدها والتي من المحتمل أن تكون محمولة في لعاب كلبها، وقد صدمت روبرتس عندما علمت بأنه بسبب التلف الشديد بالأنسجة والعضلات سيضطر الأطباء إلى بتر ساقيها وبعض أصابعها.



عندما وصلت روبرتس إلى المستشفى في البداية عانت من ارتفاع في ضغط الدم وزيادة في معدل ضربات القلب، ولم يستطع الأطباء تحديد ما بها بالضبط، فطلبوا منها سرد كل ما حدث معها في الأيام الأخيرة، لكنها لم تتذكر إلا خدش صغير من كلبها وسيلان لعابه عليه، وضعت المضادات الحيوية وطهرته ولم تدرك بأنها في الحقيقة قد أصابتها عدوى بكتيرية قاتلة في الدم.