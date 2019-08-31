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المحير.. حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:02 ص
آية التيجي - اسماء عبد الحفيظ
يعتبر مواليد برج الميزان من أكثر الأبراج المحيرة فهو سريع التقلب، ولا يمكن أن يثبت على مزاج واحد فترة طويلة لذلك هو من الأبراج صعب التعامل معهم بالنسبة لكل لمن حوله، ومن مشاهير برج الميزان محمد منير، وصوف يقدم لكم صدى البلد، توقعات علماء الفلك حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وفقا لما نشرته خبيرة الابراج عبير فؤاد عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

حظك اليوم السبت 31/8/2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان بعض المشاكل الفترة القادمة ولكن انفراجة كبيرة فيما بعد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الأجتماعي
تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أفكارك وتجنب الفخر والزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي
القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تُراجع الماضي والوضع الفلكي يتطلب منك أن تتأمل في صمت.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى
يعتبر برج الميزان من أكثر الأبراج التي تعاني من تقلبات المزاج وعدم الثبات على شيء واحد، وسيزداد هذا عندها بشكل كبير الفترة القادمة، مما سيؤثر سلبا على حياتهم العملية وعلى وظيفتهم.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحى
حالة صحية مستقرة نوعا ما.

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