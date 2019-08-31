ترامب يكشف موعد فرض التعريفات الجمركية على الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن التعريفات الجمركية المقررة على الواردات الصينية ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.



وأضاف ترامب: "رد الصين على المظاهرات في هونج كونج كان سيكون أكثر عنفًا لولا المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها على الواردات الصينية.



وتعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 15 بالمئة على واردات صينية إليها تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار. وستدخل بعض هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من سبتمبر المقبل. كما ستضاف شريحة أخرى في ديسمبر، من أجل، كما قال الرئيس ترامب، عدم التأثير سلبا على المستهلكين قبيل أعياد الميلاد.



وكانت الصين قد قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستفرض تعريفات جمركية جديدة على منتجات للولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار، ورد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية التي ستفرض اعتبارا من الغد من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة.