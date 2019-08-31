توقف المباراة 45 دقيقة .. باريس سان جيرمان يفوز على ميتز بثنائية في الدوري الفرنسي .. تفاصيل

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه ميتز بهدفين مقابل لاشئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما ، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجَّل هدفي سان جيرمان، أنخيل دي ماريا في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 43.



ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتًا، انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد ميتز عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.



وتوقفت مباراة باريس سان جيرمان وميتز 45 دقيقة بسبب عبارات معادية للمثليين من جانب الجماهير، احتاج باريس سان جيرمان إلى 45 دقيقة فقط من أجل الانتصار على ميتز.



فى البداية توقف اللقاء في الدقيقة 20 بعدما رفعت جماهير ميتز لافتات معادية للمثليين وهي الواقعة الثانية في الدوري الفرنسي بعد مباراة رين ومارسيليا يوم الأربعاء الماضي، والثالثة في الكرة الفرنسية بعدما تكررت نفس الواقعة بالقسم الثاني بين فريقي نانسي ولي مان.



اللافتة التي حملتها جماهير ميتز حملت عبارة "إلى باريس سان جيرمان ورابطة الدوري الفرنسي دعونا نغني لكم ونخبركم أن تذهبوا لـ**** أنفسكم. لن نكون على التلفاز لأن كلماتنا ليست مثلية للغاية".



بينما أشارت لافتة أخرى، بحسب صحيفة جارديان، إلى مونديال قطر 2022 حيث المثلية الجنسية غير قانونية في إشارة إلى ملكية باريس سان جيرمان من قبل شركة استثمار قطر التي على صلات بالعائلة الملكية في الدوحة.