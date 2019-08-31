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تعليم

10سبتمبر امتحان مادتى التخصص والإضاءة لطلاب قسم مسرح بأداب حلوان

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان، عن موعد انعقاد امتحانات دور سبتمبر للعام الجامعى 2019-2018 لطلاب الفرقة الرابعة قسم علوم المسرح.

أوضح أعضاء الاتحاد انه تم تحديد موعد امتحان مادتى مشروع التخصص والإضاءة المسرحية يوم 10/9/2019 بالمرسم رقم 1 بمدرج 6 بالدور الارضى بالجامعة وذلك فى تمام الساعة 10 صباحا.

جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية، حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.

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