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فن

كريم فهمي عن يسرا... الشغل معها كان متعة

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:01 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
مصطفى كرم
شارك الفنان كريم فهمي جمهورة بمشهد تمثيلي مع الفنانة يسرا من مسلسل الحساب يجمع، عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وغرد كريم فهمي علي الفيديو عبر تويتر قائلا "‏الشغل مع الاستاذه يسرا كان متعه ❤️"

ولقى الفيديو اعحاب عدد كبير من متابعية عبر انستجرام .

يذكر ان أخر أعمال كريم فهمى فى مجال الدراما التليفزيونية هو مسلسل "الحساب يجمع " ، والذى قامت ببطولته الفنانة يسرا

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