أهالى الواسطى يصرخون بسبب انقطاع المياه

أرسل محمد إسلام، أحد قرّاء "صدى البلد"، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انقطاع المياه المتواصل ببعض الشوارع بمدينة الوسطى التابعة لمحافظة بنى سويف.



وأوضح محمد إسلام أن مدينة الوسطى ببنى سويف تعانى من انقطاع المياه منذ 3 أيام بشوارع "لولى وأبو سعدة والمساكن البحرية" بميدان المحطة، مشيرا الى استغاثة الأهالى بالمسؤلين لسرعة حل الوضع.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.