أيام قرطاج السينمائية يعلن قائمة الأفلام التونسية المشاركة

أعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائية المقرر إقامته فى الفترة بين 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين، عن قائمة الأفلام التونسية المشاركة فى دورة 2019.



وجاء على رأس القائمة فيلم "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى، والذى يعرض لأول مرة بمهرجان تورونتو ثم مسابقة مهرجان الجونة للأفلام الروائية.



وجاءت الأفلام كالتالى:



مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:



"نورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة

"بيك نعيش" للمخرج مهدى برصاوى

"قيرة" للمخرج الفاضل الجزيرى



مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:

"Story True" للمخرج أمين لخنش

"Charter" للمخرج صبرى بوزيد

"هروب" للمخرج يؤاب الدشراوى

"سراب" للمخرجة فاتن الجزيرى



مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

"Past Hanted" للمخرجة فاطمة الرّياحى

"على العارضة" لسامى التليلى

" Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard " للمخرجة وداد الزغالمى



مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة:

" أهل الكهف" للمخرج فخرى الغزال

"من طين" ليونس بن سليمان