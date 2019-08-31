ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيام قرطاج السينمائية يعلن قائمة الأفلام التونسية المشاركة

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:26 ص
أيام قرطاج السينمائية
أيام قرطاج السينمائية
محمد نبيـل
أعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائية المقرر إقامته فى الفترة بين 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين، عن قائمة الأفلام التونسية المشاركة فى دورة 2019.

وجاء على رأس القائمة فيلم "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى، والذى يعرض لأول مرة بمهرجان تورونتو ثم مسابقة مهرجان الجونة للأفلام الروائية.

وجاءت الأفلام كالتالى:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

"نورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة
"بيك نعيش" للمخرج مهدى برصاوى
"قيرة" للمخرج الفاضل الجزيرى

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:
"Story True" للمخرج أمين لخنش
"Charter" للمخرج صبرى بوزيد
"هروب" للمخرج يؤاب الدشراوى
"سراب" للمخرجة فاتن الجزيرى

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:
"Past Hanted" للمخرجة فاطمة الرّياحى
"على العارضة" لسامى التليلى
" Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard " للمخرجة وداد الزغالمى

مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة:
" أهل الكهف" للمخرج فخرى الغزال
"من طين" ليونس بن سليمان

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوسن بدر ودرة ضمن لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

علي جمعة يفجر مفاجأة حول قصة نسيج العنكبوت واليمامة أمام غار ثور

العلماء يرصدون أهم دروس وعبر الهجرة النبوية.. ويؤكدون: حولت المجتمع الفاضل إلى واقع معايش.. وإيثار رسول الله الكافرين على نفسه أبرزها.. والمروءة وحدها منعت المشركين من اقتحام بيت النبي لقتله

اخبار الفن| محمود العسيلى يتحدث عن زواجه الثالث وخطوبة بطلة أبو العروسة

شاهد.. تعليق أحمد الشيخ على خبر خطوبته

حبس نجم X Factor بتهمة التحرش الجنسي بالأطفال

ثنائي الزمالك يقودان الاتحاد السكندري لمواجة الابيض فى كاس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور