احذر الواتس اب.. سب صديقه عبر البرنامج فحبسته المحكمة 6 أشهر

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة متهم بالحبس 6 شهور وغرامة 60 ألف جنيه وتعويض 40 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف أحد أصدقائه عبر برنامج واتس أب.



البداية بلاغ للنيابة العامة من أحد الأشخاص اتهم صديقه بسبه وقذفه عبر برنامج الواتس أب بسبب وجود مشكلة مالية بينهما.



وحققت النيابة في البلاغ وأنتهت بإحالة المتهم إلي المحكمة الاقتصادية.



ونظرت المحكمة القضية في عده جلسات حتى انتهت بصدروها حكمها قبل المتهم بعدما أساء استخدام برنامج واتس أب.