ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احذر الواتس اب.. سب صديقه عبر البرنامج فحبسته المحكمة 6 أشهر

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:26 ص
الواتس اب
الواتس اب
عمرو خليفة
قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة متهم بالحبس 6 شهور وغرامة 60 ألف جنيه وتعويض 40 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف أحد أصدقائه عبر برنامج واتس أب.

البداية بلاغ للنيابة العامة من أحد الأشخاص اتهم صديقه بسبه وقذفه عبر برنامج الواتس أب بسبب وجود مشكلة مالية بينهما.

وحققت النيابة في البلاغ وأنتهت بإحالة المتهم إلي المحكمة الاقتصادية.

ونظرت المحكمة القضية في عده جلسات حتى انتهت بصدروها حكمها قبل المتهم بعدما أساء استخدام برنامج واتس أب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشويه سمعة وحكم بالحبس.. سر الخلاف مع زينة ووقوف ريهام سعيد ضدها مع أحمد عز

من فتاة المول والاتجار بالأطفال لـ السمنة.. هل تتعمد ريهام سعيد إثارة الجدل بتصريحاتها؟

ترشيحاتنا

على طريقته الخاصة.. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ليلى

إبراهيم عشماوى يكشف سبب اختيار محافظة قنا لتكون منطقة لوجستية

حبس نجم X Factor بتهمة التحرش الجنسي بالأطفال

صدى البلد يكشف تفاصيل المدرب الصربي الجديد للإسماعيلي

توجيه وتحذير.. رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد يكشف ما دار بينه وبين ولي العهد السعودي

توفي فى مثل هذا اليوم.. تعرف علي تاريخ الراحل محمد عبدالوهاب المشرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور