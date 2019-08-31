حاجة حلوة .. شباب علماء المصريات في العالم معجبون بدقة قاعدة بيانات المتحف المصري

كشفت مروة بدر الدين مدير قسم التسجيل والتوثيق بالمتحف المصرى بالتحرير تفاصيل مشاركتها في مؤتمر شباب علماء المصريات الذي يقام كل ثلاث سنوات، واستضافته هذا العام جامعة ليدن بهولندا، وشهد مشاركة العديد من الدارسين لعلم المصريات بمختلف دول العالم، وتنوعت الموضوعات والحلقات النقاشية بين تاريخ وآثار مصر القديمة والعلوم والاكتشافات الحديثة في الآثار المصرية.



وقالت مروة لصدي البلد أنها شاركت في ورشة عمل ببحث عن قاعدة بيانات المتحف المصرى،وعرضت من خلاله بدايات الديجتال فى التسجيل بالمتحف وبداية القسم،وكيف تتم عملية التسجيل والتوثيق سواء لنقل الأثر أو عرضه بمعرض داخلى أو خارجى،والخطوات المتبعة فى تسجيل كل ما يخص القطع الأثرية بالمتحف المصرى،ونظام الترقيم بالمتحف للقطع الأثرية.



وتضمن بحثها أيضا كيفية التسجيل بقاعدة بيانات المتحف ونوعية البرنامج المستخدم ومدى اهميتها لايحة الدراسة للقطع الأثرية بالمتحف،وكيفية طلب قطع للدراسة ومتابعة الطلب حتى إيصال الصور للدارس،وأهمية نظام الديجتال بالمتاحف من خلال قاعدة البيانات،حيث يتم استخدامها فى تطبيق"App"المستخدم حاليا للحصول على معلومات لبعض القطع الأثرية بالمتحف،كذلك سيتم استخدامها بالمستقبل فى رفع بعض القطع الأثرية على الانترنت من خلال الموقع الرسمى للمتحف.



وعن فائدة التسجيل على قاعدة بيانات محترفة لإدارة المجموعات الأثرية،قالت لصدي البلد أنه ييتيح حفظ المعلومات عن القطع الاثار وادراتها بالمتاحف بطريقة الكترونية،مما يتيح للمتحف عرضها بطريقة عملية على موقعه،واتاحة دراستها ومعرفة موقعها الدائم والحالى بطرق أسهل من النظم الورقة.



وقالت:قسم التسجيل يحفظ المعلومات بطرق متعددة وليس فقط قاعدة البيانات،وهناك أيضا 4 طرق ورقية وكمبيوتر وداتابيز وكذلك باك اب أو نسخ احتياطية،ويعمل وفق خطوات محفوظة ببروتوكول قد تم العمل عليه بعناية،من أجل حفظ طرق استخدام نظام التسجيل والتوثيق للمستقبل،وأى عرض للقطع الأثرية على اى ابلكيشن لابد أن يتم من خلال قاعدة بيانات المتاحف،فهى الوسيلة الوحيدة لاتاحة المعلومات بطرق محترفة للجمهور.



وعن رد الفعل والتفاعل بالمؤتمر بالنسبة للبحث،قالت:الحمد لله كان هائلا سواء بورشة العمل أو بعدها،وبعض الحاضرين كانوا لأول مرة يسمعون عن وجود قاعدة بيانات بالمتحف المصرى لإدارة المجموعات الأثرية،وأنه هناك محرك للبحث داخل قسم التسجيل يمكنهم استخدامه عندما يكونون بمصر،وذلك للحصول على المعلومات الخاص ببحثهم العلمى.



وكذلك وجود لائحة تنظيم طلبات دراسة وتصوير القطع الأثرية،وانهم يمكنهم مخاطبة المتحف من خلال البريد الألكتروني الخاص بقسم التسجيل،لطلب الحصول على معلومات أو صور وفقا للائحة المتحف ،واننا نقوم بعمل متابعة للأثار بالمتحف سواء فى العرض والنقل والإعارة فى معارض خارجية،وفقا لخطوات محددة تضمن سلامة المعلومات ودقتها.