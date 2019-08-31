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رياضة

مدرستي.. معرض لمستلزمات المدارس في نادي الترسانة.. 12 سبتمبر

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:16 ص
نادي الترسانة
نادي الترسانة
عبد الله هشام
ينظم نادي الترسانة، معرضا لمستلزمات المدارس، في الفترة من 12 وحتى 22 سبتمبر، في إطار تخفيف العبء عن الأهالي، والمساهمة مع الدولة في جهودها في هذا الشأن، قبل حلول العام الدراسي الجديد 2020-2019، وذلك تحت اسم معرض مدرستي.

معرض مدرستي سيقام داخل نادي الترسانة، حيث يتم دخول المواطنين إليه، فور افتتاحه، عبر البوابة الجنوبية للنادي، الواقعة في شارع أحمد عرابي بالمهندسين، والذي يوفر جميع الأدوات المدرسية والمكتبية والشنط والأحذية والملابس ومنتجات أخرى.

كما يقدم المعرض تخفيضا إضافيا نسبته 20% بخلاف التخفيض المقرر على أسعار المعروضات، وذلك عب "قسائم تخفيض" يتم شراؤها من الأكشاك المتواجدة عند بوابة نادي الترسانة بقيمة 50 جنيها.

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