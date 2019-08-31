بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم السبت 31 - 8 - 2019

مباراة ليفربول وبيرنلي ، أحد أهم مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب تيرف مور ، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي، ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لـ مباراة ليفربول وبيرنلي ، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.



بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي



ويبحث محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وبيرنلي في رحلته التي تبعد مسافة 85 كيلومترا عن مدينة ليفربول عن زيارة شباك بيرنلي للمرة الثانية في تاريخه.



بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي



استاد تيرف مور الذي عانى على أرضه كبار كرة القدم الانجليزية، ولم يتمكن مانشستر سيتي خلال زيارته الموسم الماضي من تجاوز خط مرماه أكثر من 2.7 سنتيمتر يعد أحد الملاعب التي استعصت على محمد صلاح خلال مسيرته مع الكرة الانجليزية حتى الآن.



بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي



وبالنسبة لليفربول فيبحث عن الاستمرار في مسيرة الانتصارات التي بدأها هذا الموسم ولم يتمكن أي فريق غيره من الفوز في المباريات الثلاث الأولى بالدوري الانجليزي.



ويحاول ليفربول بقيادة محمد صلاح أن يخرج بشباك نظيفة لأول مرة في الموسم الحالي أيضًا أمام بيرنلي حيث أنه استقبل هدفًا في كل مباراة من الثلاث التي لعبها.



أمام بيرنلي، فقد عرف طعم النتائج الثلاث المحتملة في لعبة كرة القدم بالفوز على ساوثهامبتون، والخسارة من أرسنال ثم التعادل مع وولفرهامبتون، واستطاع الفريق الذي جمع 4 نقاط وضعته في المركز السادس أن يسجل أهدافًا في المباريات الثلاث.



مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي



إذا تمكن محمد صلاح من التسجيل على ملعب تيرف مور سيحتفظ بذكرى مميزة حيث أن الملعب الذي تأسس للعبة الكريكت عام 1833 أقدم من كرة القدم في انجلترا بالكامل، وهو أقدم ملعب لعب عليه 49 ناديًا شاركوا بالدوري الإنجليزي.



خلال مسيرة محمد صلاح في الدوري الانجليزي مع ليفربول استطاع أن يلعب 3 مباريات أمام بيرنلي كان من بينهم واحدة كبديل، وغاب عن مباراة واحدة، واستطاع أن يسجل هدف ويصنع أخر.



موعد مباراة ليفربول وبيرنلي



وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام 6.30 مساء اليوم السبت 31 - 8 - 2019 علىاستاد تيرف مور ، وستذاع مباراة ليفربول وبيرنلي عبر قناة بي إن سبورت 2.