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فن

بفانلة حمالات.. خالد الصاوي يعلم جمهوره الاسبانية ومتابعون.. حصلك ايه ياعم خالد

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:01 ص
خالد الصاوي
خالد الصاوي
مصطفى كرم
نشر الفنان خالد الصاوي فيديو مضحك لة وهو ينطق بعض الكلمات الاسبانية عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر خالد الصاوي بالفيديو وهو يرتدي فانلة حمالات وينطق بعض الكلمات الاسبانية بطريقة مضحكة.

وعلق خالد الصاوي علي الصورة قائلة "تعلم اللغه الاسبانية بدون معلم ".

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت بين "حصلك اية ياعم خالد بعد الفيل الازرق " و "ياعم خالد خد قلبي".

وشارك خالد الصاوي في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز ونيللي كريم شيرين رضا وهند صبري من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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