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فن

مصطفى شعبان لمتابعيه: قمة الألم ان تعتاد على الألم

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:02 ص
مصطفي شعبان
مصطفي شعبان
مصطفى كرم
غرد الفنان مصطفي شعبان عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏قمًه الألم أن تعتاد الألم ."

ولقيت تغريدتة مصطفي شعبان عبر تويتر ردود واسعة من متابعية عبر وجاءت التعليقات بين "‏‎فعلا 💔💔" و "‏‎سلامتك ياحبيبنا 💔💔💔💔" و "‏‎‎الحمد لله على كل شيء 🤲" و "‏‎الف سلامه عليك من الألم يا نجم السنين".

وشارك الفنان مصطفي شعبان مساء امس في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12 كضيف شرف وقام بتوزيع الجوائز الخاصة بالمسابقة الثانية، وهي المسابقة التي تضم المسرحيات التي تنتجها المؤسسات والأفراد كنشاط فني مثل عروض الجامعات والمعاهد العليا وعروض وزارة الشباب والفرق المستقلة .

يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وشارك في بطولته كل من دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.

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