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رياضة

الإعلاميين يبدأ معسكر الإسكندرية غدا استعدادا للممتاز ب

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:45 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين
مالك خالد
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين بقيادة جميل حلمي، غدا الأحد معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد من دوري الممتاز ب.
وقال جميل حلمي المدير الفني لنادى الإعلاميين إن المعسكر يبدأ من الاحد ويستمر لمدة ٨ ايام ضمن خطة استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وسوف يتدرب فريق الإعلاميين على ملعب برج العرب لتجهيز لاعبيه بشكل مميز خلال الموسم الجديد من دوري الممتاز .

ويسعي الجهاز الفنى لفريق الإعلاميين لخوض عدد من المباريات الودية خلال هذا المعسكر لخلق حاله من الانسجام بين اللاعبين القدامي والجدد استعدادا للموسم الجديد.

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