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رياضة

المنيا يقيد 12 لاعبا بالقائمة الأولى استعدادا للممتاز ب

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:48 ص
نادى المنيا
نادى المنيا
مالك خالد
تمكن الجهاز الفنى لنادى المنيا من قيد ١٢ لاعبا بالقائمة الأولي للفريق، استعدادا للموسم الجديد من الممتاز ب.

وضمت القائمة الاولي ١٢ لاعبا من بينهم ثلاثة لاعبين من مواليد ٩٧ ، وذلك ضمن خطة المنيا لتكوين فريق للموسم الجديد.

وشملت القائمة الاولي لنادي المنيا كلا من " عبدالكافي رجب حارس مرمى، برسوم محروس ، حازم مصطفى، أحمد رضا، أيمن ناصر، مصطفى شوبكشي، عمرو عثمان ، حسام علي حسن ، احمد عصام بالاضافة لثلاثي الشباب كامل أحمد مواليد٩٧ ، ومحمد عبدالمحسن لاعب الوسط مواليد ٩٨، ومحمد ادم قلب الدفاع مواليد ٩٨.

وشهدت القائمة قيد اللاعب حازم مصطفى قلب الدفاع وذلك بعد تراجع الجهاز الفنى عن قرار رحيله الاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد من الممتاز ب.

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